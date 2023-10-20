В Бурятии пробегут забег в честь Хамбо-ламы

Он пройдёт в Селенгинском районе



21 октября в Селенгинском районе Бурятии проведут открытый районный легкоатлетический забег. Соревнования посвящены памяти Х Пандито Хамбо-ламы Дампила Гомбоева. Местом проведения спортивного мероприятия станет улус Цайдам-Субурган – родина Хамбо-ламы.



Забеги пройдут в следующих категориях и дистанциях:

- Юноши 14-17 лет - 6000 м;

- Девушки 14-17 лет - 6000 м;

- Мужчины 18-39 лет - 6000 м, 12000 м;

- Женщины 18-39 лет - 6000 м, 12000 м;

- Мужчины 40 лет и старше - 6000 м, 12000 м;

- Женщины 40 лет и старше - 6000 м, 12000 м.



- Х Хамбо-лама Дампил Гомбоев – уроженец села Цайдам, глава буддистов Восточной Сибири в 1876-1896 годах, член Императорского Русского географического общества. Он поддерживал деятельность Иркутского отделения ИРГО дарением буддийских предметов и спонсорством изданий, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



Возрастное ограничение: 0+.

