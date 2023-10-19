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Забайкальская семья отмечает три дня рождения в один день

Забайкальская семья отмечает три дня рождения в один день
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Двойня родилась в день рождения старшей сестры

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края специалисты отдела ЗАГС провели регистрацию рождения королевской двойни – мальчика и девочки. Радостное событие произошло в семье жителей села Газимурский Завод Дениса и Анастасии. Они назвали своих малышей Роман и Светлана.

Дата рождения двойняшек совпала с днём рождения их старшей сестры Маргариты. Между детьми шестилетняя разница в возрасте. Дети стали вторым и третьим ребёнком в семье. Кроме этого, мальчик из двойни стал 55-м зарегистрированным в этом отделе.

Добавим, что такой же случай совсем недавно произошёл в Балейском районе Забайкалья. Здесь в семье Юрия и Алёны, проживающих в селе Матусово, родились два мальчика. Их день рождения также совпал с днём рождения их старшей сестры. Об этом сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
Забайкальский край дети семьи

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