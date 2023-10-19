На юге Бурятии закрыли скаковой сезон

Быстрейших коней выявляли представители восьми районов республики и Улан-Удэ



14 октября в Джидинском районе Бурятии прошло закрытие скакового сезона. На соревнования «Зэдын алтан таха» собрались конники из Еравнинского, Кижингинского, Бичурского, Селенгинского, Закаменского, Иволгинского, Кяхтинского, Джидинского районов и города Улан-Удэ.



Как сообщает паблик «Джидинский район», скачки провели на девяти дистанциях. По итогам закрытия скакового сезона победителями стали:



Лошади бурятской породы (возраст 1 год). Дистанция 3000 метров

1 место - владелец Суровцев Александр, жокей Гладышев Никита, Джидинский район

2 место - владелец Дамчеев Зоригто, жокей Бадмаев Осор, Джидинский район

3 место - владелец Бальжиев Бимба, жокей Дабаев Гомбо, Джидинский район



Лошади полукровных пород (возраст 2 года). Дистанция 1600 метров

1 место - владелец Малакшинов Пётр, жокей Фофонов Дмитрий, Джидинский район

2 место - владелец Сансархуу, жокей Цыренов Агван, Селенгинский район

3 место - владелец Банзаров Айдар, жокей Банзаров Айдар, Иволгинский район



Лошади бурятской породы (возраст 2 года). Дистанция 6000 метров

1 место - владелец Бальжиев Бимба, жокей Дабаев Гомбо, Иволгинский район

2 место - владелец Бадмаев Виталий, жокей Бадмаев Осор, Джидинский район

3 место - владелец Доржиев Баясхалан, жокей Ганжуров Владислав, Иволгинский район



Лошади рысистых пород (рысь под седлом). Дистанция 2800 метров

1 место - владелец Файзуллин Александр, жокей Гармажапов Дугар, Кижингинский район

2 место - владелец Цыдыпов Виктор, жокей Жамсонов Золто, Закаменский район

3 место - владелец Доржиев Сергей, жокей Доржиев Сергей Закаменский район



Лошади-переростки (рост в холке 1,48). Дистанция 4500 метров

1 место - владелец Дамчеев Зоригто, жокей Хороших Иван, Джидинский район

2 место - владелец Доксомов Дмитрий, жокей Доксомов Дмитрий, Бичурский район

3 место - владелец Ухинов Чингис, жокей Будаев Цырен, Селенгинский район



Лошади полукровных пород (старший возраст). Дистанция 4500 метров

1 место - владелец Гомбоев Баир, жокей Агафонов Николай, Закаменский район

2 место - владелец Малакшинов Пётр, жокей Самойлов Евгений, Джидинский район

3 место - владелец Бадархаев Владимир, жокей Бадархаев Алдар, Закаменский район



Лошади бурятской породы (возраст 3 года). Дистанция 8000 метров

1 место - владелец Малакшинов Пётр, жокей Самойлов Евгений, Джидинский район

2 место - владелец Суровцев Андрей, жокей Суровцев Кирилл, Джидинский район

3 место - владелец Гомбоев Баир, жокей Гомбоев Баир, Бичурский район



Лошади местной улучшенной породы (рабочие). Дистанция 3000 метров

1 место - владелец Суровцев Александр, жокей Суровцев Кирилл, Джидинский район

2 место - владелец Доржиев Радик, жокей Фофонов Дмитрий, Джидинский район

3 место - владелец Бадмаев Виталий, жокей Бадмаев Гарма, Джидинский район



Лошади бурятской породы (старший возраст). Дистанция 12000 метров

1 место - владелец Цыдыпов Виктор, жокей Эрдынеев Содном, Закаменский район

2 место - владелец Балхаев Эрдэм, жокей Будаев Цырен, Селенгинский район

3 место - владелец Бадмаев Виталий, жокей Бадмаев Сократ, Джидинский район

