В ситуацию вмешалась прокуратура
В кяхтинском посёлке Наушки есть многоквартирный дом на 24 жилых помещения. Однако орган местного самоуправления решение о проведении капитального ремонта в доме не принял.
Нарушения законодательства и прав жильцов устранили благодаря прокуратуре.
- Прокурор района внёс представление главе муниципального образования, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Инициировано заседание комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых систем и коммуникаций в многоквартирном доме, издано распоряжение о принятии такого решения для включения указанного дома в региональную программу капитального ремонта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии многоквартирный дом оставили без капремонта
Общество, Фото:
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