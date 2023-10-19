В Бурятии многоквартирный дом оставили без капремонта

В ситуацию вмешалась прокуратура



В кяхтинском посёлке Наушки есть многоквартирный дом на 24 жилых помещения. Однако орган местного самоуправления решение о проведении капитального ремонта в доме не принял.



Нарушения законодательства и прав жильцов устранили благодаря прокуратуре.



- Прокурор района внёс представление главе муниципального образования, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Инициировано заседание комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых систем и коммуникаций в многоквартирном доме, издано распоряжение о принятии такого решения для включения указанного дома в региональную программу капитального ремонта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

