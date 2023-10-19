«Присматривались, принюхивались, пытались играть», - рассказали о первой встрече сотрудники зоопарка
В Иркутской зоогалерее новый питомец – золотистый ретривер по кличке Ника. Собака приехала из Красноярска; она будет время от времени приходить в гости в Дом природы.
- Похожа на Эльзу, но чуть более лохматая, потому что не лабрадор, а ретривер. Но такая же умная, добрая и любвеобильная. И возраст, кстати, как у Эльзы, 2,5 года, - рассказали сотрудники Иркутской зоогалереи.
Добродушный пёс познакомился с рысью Руни. Первая встреча прошла спокойно.
- Такие собаки любят почти всех, а наш котик хорошо знаком с разными псовыми. Присматривались, принюхивались, пытались играть, - рассказали в зоопарке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее лабрадора Эльзу взяли в качестве «живой грелки» трёхлапому тигрёнку Фортису. В итоге львёнок и собака сдружились, и теперь они с Эльзой неразлучные друзья.
Рысь и ретривер подружились в Иркутской зоогалерее
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Про скамью, на которой невозможно сидеть, второй день шутят в соцсетях
За игровыми зонами там никто не следил
Священное озеро попало в пятёрку самых популярных направлений для зимнего отпуска
В ситуацию вмешалась прокуратура
Однако весной оголодавшие паразиты снова начнут кусать жителей республики
«Присматривались, принюхивались, пытались играть», - рассказали о первой встрече сотрудники зоопарка
На уборку вышли активисты ТОС
Концерты дадут в честь годовщины российско-монгольской дружбы
Он отделался условным сроком
По русскому языку и обществознанию нужно набрать 42 балла
Водителя и пассажирку пугали ночью мысли о волках
Он установлен в поэтическом саду
Вагон украсили иллюстрациями в честь круглой даты
Из-за этого ребёнку очень тяжело сидеть и ходить
Виновниками стали соседи, живущие сверху