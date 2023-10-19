В улусе Бурятии в честь земляков проведут турнир по боксу

Ожидается участие спортсменов из 5 районов и столицы республики



С 20 по 21 октября в улусе Усть-Орот Кижингинского района Бурятии пройдёт открытый турнир по боксу памяти воинов-земляков, погибших на специальной военной операции:

- гвардии рядового Тогмитова Арсалана Жаргаловича,

- гвардии ефрейтора Карпова Максима Андреевича,

- гвардии ефрейтора Намсараева Чингиса Цыденешиевича,

- гвардии ефрейтора Бадмаева Булата Бимбаевича,

- гвардии младшего сержанта Гончарова Петра Юрьевича,

- гвардии ефрейтора Эрдынеева Самбу Бэликтуевича.



Соревнования проводятся по инициативе матерей погибших воинов. Приглашены более 100 спортсменов Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Баунтовского, Иволгинского районов, спортивного клуба «Номто» города Улан-Удэ, сообщает паблик «Кижинга-онлайн».



Турнир состоится в Усть-Оротском сельском доме культуры.



Возрастное ограничение: 6+.

