Ожидается участие спортсменов из 5 районов и столицы республики
С 20 по 21 октября в улусе Усть-Орот Кижингинского района Бурятии пройдёт открытый турнир по боксу памяти воинов-земляков, погибших на специальной военной операции:
- гвардии рядового Тогмитова Арсалана Жаргаловича,
- гвардии ефрейтора Карпова Максима Андреевича,
- гвардии ефрейтора Намсараева Чингиса Цыденешиевича,
- гвардии ефрейтора Бадмаева Булата Бимбаевича,
- гвардии младшего сержанта Гончарова Петра Юрьевича,
- гвардии ефрейтора Эрдынеева Самбу Бэликтуевича.
Соревнования проводятся по инициативе матерей погибших воинов. Приглашены более 100 спортсменов Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Баунтовского, Иволгинского районов, спортивного клуба «Номто» города Улан-Удэ, сообщает паблик «Кижинга-онлайн».
Турнир состоится в Усть-Оротском сельском доме культуры.
Возрастное ограничение: 6+.
В улусе Бурятии в честь земляков проведут турнир по боксу
Общество, Фото:
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