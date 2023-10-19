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В улусе Бурятии в честь земляков проведут турнир по боксу

В улусе Бурятии в честь земляков проведут турнир по боксу
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается участие спортсменов из 5 районов и столицы республики

С 20 по 21 октября в улусе Усть-Орот Кижингинского района Бурятии пройдёт открытый турнир по боксу памяти воинов-земляков, погибших на специальной военной операции:
- гвардии рядового Тогмитова Арсалана Жаргаловича,
- гвардии ефрейтора Карпова Максима Андреевича,
- гвардии ефрейтора Намсараева Чингиса Цыденешиевича,
- гвардии ефрейтора Бадмаева Булата Бимбаевича,
- гвардии младшего сержанта Гончарова Петра Юрьевича,
- гвардии ефрейтора Эрдынеева Самбу Бэликтуевича.

Соревнования проводятся по инициативе матерей погибших воинов. Приглашены более 100 спортсменов Кижингинского, Хоринского, Еравнинского, Баунтовского, Иволгинского районов, спортивного клуба «Номто» города Улан-Удэ, сообщает паблик «Кижинга-онлайн».

Турнир состоится в Усть-Оротском сельском доме культуры.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия бокс спорт Кижингинский район

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