Россияне рвутся отдыхать от работы на Байкале



Представители сервиса SuperJob узнали, где этой зимой собираются отдыхать работающие россияне. Они опросили жителей 380 населённых пунктов и выяснили, что отпуск в холодное время года планируют 25% наших соотечественников.



При этом 14% хотят остаться дома, 5% отправятся в путешествие по стране, а по 3% – на дачу и за границу. Среди самых популярных направлений внутри России – Москва, Сочи и Байкал, из заграничных – Турция, Кипр и Объединённые Арабские Эмираты.



Мужчины уходят в отпуск зимой чаще женщин (29% и 22% соответственно) и чаще проводят его на родине. Россияне, которые получают более 80 тысяч в месяц, тоже предпочитают отдыхать от работы в эти месяцы. Они выбирают поездки по стране либо за бугор.