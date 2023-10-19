Россияне рвутся отдыхать от работы на Байкале

Священное озеро попало в пятёрку самых популярных направлений для зимнего отпуска
Представители сервиса SuperJob узнали, где этой зимой собираются отдыхать работающие россияне. Они опросили жителей 380 населённых пунктов и выяснили, что отпуск в холодное время года планируют 25% наших соотечественников.
При этом 14% хотят остаться дома, 5% отправятся в путешествие по стране, а по 3% – на дачу и за границу. Среди самых популярных направлений внутри России – Москва, Сочи и Байкал, из заграничных – Турция, Кипр и Объединённые Арабские Эмираты.
Мужчины уходят в отпуск зимой чаще женщин (29% и 22% соответственно) и чаще проводят его на родине. Россияне, которые получают более 80 тысяч в месяц, тоже предпочитают отдыхать от работы в эти месяцы. Они выбирают поездки по стране либо за бугор.
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