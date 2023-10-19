На севере Бурятии с кладбища вывезли 14 мешков мусора

На уборку вышли активисты ТОС
18 октября активисты ТОС «Надежда» из посёлка Малый Амалат Баунтовского района Бурятии убрали территорию вокруг местного кладбища. Всего они собрали 14 мешков мусора.
- Уважаемые родственники захороненных людей на территории кладбища в посёлка Малый Амалат, убедительная просьба при уборке могилок не перекидывать мусор, цветы и памятники через ограждение. Собирайте в мешки и выносите. Для отходов имеется специальный контейнер, находящийся в начале кладбища. Давайте ценить и уважать труд друг друга, - обратилась к односельчанам председатель ТОСа.
Среди мусора были не только старые пластиковые цветы, но и потёртые надгробия.
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