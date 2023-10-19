На севере Бурятии с кладбища вывезли 14 мешков мусора













18 октября активисты ТОС «Надежда» из посёлка Малый Амалат Баунтовского района Бурятии убрали территорию вокруг местного кладбища. Всего они собрали 14 мешков мусора.- Уважаемые родственники захороненных людей на территории кладбища в посёлка Малый Амалат, убедительная просьба при уборке могилок не перекидывать мусор, цветы и памятники через ограждение. Собирайте в мешки и выносите. Для отходов имеется специальный контейнер, находящийся в начале кладбища. Давайте ценить и уважать труд друг друга, - обратилась к односельчанам председатель ТОСа.Среди мусора были не только старые пластиковые цветы, но и потёртые надгробия.