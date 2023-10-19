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Клещи в Бурятии уходят в спячку

Клещи в Бурятии уходят в спячку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако весной оголодавшие паразиты снова начнут кусать жителей республики

Клещи в Бурятии утихли. Как сообщила врио главного врача республиканского центра гигиены и эпидемиологии Мария Александрова, сезон их активности завершается. Но к новому лучше подготовиться заранее.

Бурятия – эндемичная территория по клещевому вирусному энцефалиту. Самый надёжный способ защиты от него – вакцинация. Прививаться всем желающим советуют осенью. Дело в том, что сейчас паразиты уходят в спячку. Часть из них погибнет от холода, но остальные успешно перезимуют. Весной выжившие клещи проснутся голодными – готовыми нападать на людей, кусать и заражать их.

За это время выработается достаточно антител для защиты от энцефалита. Есть две схемы вакцинации – основная и экстренная. Первая включает две прививки в период с октября по март с интервалом от 1 до 7 месяцев – в зависимости от препарата. Через 5-12 месяцев потребуется ревакцинация и после раз в три года – так называемая отдалённая ревакцинация. Это одна прививка раз в три года.
 
Экстренная схема предполагает две инъекции с интервалом от двух недель до месяца – как правило в зимне-весенний период, перед пробуждением насекомых. Ревакцинацию проводят через год после второй прививки, а затем – каждые три года.
клещи

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