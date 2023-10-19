В России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

По русскому языку и обществознанию нужно набрать 42 балла



Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в педагогические вузы, подведомственные министерству.



Для поступления в педвузы необходимо будет набрать минимум 42 балла на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 39 – по математике, физике, химии и биологии, 40 баллов – на экзаменах по литературе и географии, 35 – по истории, 30 – по иностранному языку и 44 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.



