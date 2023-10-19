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Школьники Бурятии восстанавливают утраченные кедры

Школьники Бурятии восстанавливают утраченные кедры
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Акция по высадке деревьев прошла на севере республики

В Северо-Байкальском районе Бурятии члены школьного лесничества посёлка Нижнеангарск посадили семена кедров на территории детского дома творчества. В мероприятии приняла участие министр природных ресурсов и экологии республики Наталья Тимуреева и представители администрации района.

- Сегодня положено начало открытию второго питомника в районе. Я знаю, что ребятишки будут очень трепетно ухаживать за своими посаженными семенами. Я уверен, что в скором времени вырастут маленькие кедрики, которые мы потом пересадим по всему району, - заявил глава района Игорь Пухарев.

Напомним, что в посёлке Ангоя уже более 10 лет существует кедровый питомник, и школьное лесничество активно занимается выращиванием кедра. Так, в этом году они заняли первое место в республиканском конкурсе среди школьных лесничеств. Продолжателями традиции стали школьники 7-го класса Нижнеангарской средней школы. Выращенные кедры в будущем будут высажены на местности Хакусы.

- На Хакусах сейчас каждый год идёт акция по высадке кедров, вы когда ещё были маленькие, там прошли сильные пожары и сгорела большая площадь кедровников, поэтому наша с вами задача восстановить эти леса, - добавил Игорь Пухарев. - На себя беру обязательство на следующий год вывести вас в рамках акции высадки кедров на Хакусы, как новое лесничество в районе.

Бурятия Северо-Байкальский район лесовосстановление

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