В Бурятии определены финалисты конкурса эстрадной песни

В финале примут участие 30 юных талантов



В Бурятии определены финалисты XXXII межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца – 2023». На конкурс поступило более 100 заявок из 17 районов республики, Иркутской области и Забайкальского края. В финал прошли 30 участников, среди них солисты, дуэты и вокальные ансамбли, поющие в разных музыкальных жанрах и направлениях. Возраст участников от 7 до 17 лет.



По требованиям конкурса участники исполняли два разнохарактерных произведения на русском, бурятском и других языках. Одно из произведений обязательно должно было быть посвящено малой Родине, Бурятии, родной земле и т.д., второе на выбор.



- Конкурс порадовал хорошим уровнем исполнителей, особенно мужская её часть. Пошиты красивые костюмы, чувствуется, что педагоги работают не только над голосами, но и над сценическими образами, над манерой поведения на сцене, подачей музыкального материала, - поделилась заслуженная артистка Бурятии, преподаватель ПЦК «Вокальное искусство» колледжа искусств имени П. И. Чайковского Вера Васильева.



15 сольных финалистов пройдут бесплатное обучение в «Школе эстрадного мастерства» в региональном центре выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи РБ «Асториум».



Финал конкурса состоится 2 ноября в очной форме, сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 0+.

