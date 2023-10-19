В Бурятии полицейские пришли на помощь застрявшему в грязи автомобилисту

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Водителя и пассажирку пугали ночью мысли о волках



В Курумканском районе Бурятии полицейские помогли автомобилисту из Улан-Удэ вытащить машину, застрявшую в грязи. Инцидент произошёл ночью, около 3:30.



28-летний мужчина обратился за помощью, позвонив на номер экстренных служб 112. Он рассказал, что вместе со знакомой срочно выехал из Улан-Удэ в посёлок Майский Курумканского района за другом. Но в нескольких километрах от посёлка иномарка застряла в грязи на лесной дороге.



Собственные попытки вызволить автомобиль успехом не увенчались. К тому же, молодых людей пугала мысль о том, что в лесу могут водиться волки.



- На помощь гражданам выехали старший оперуполномоченный районного отделения МВД и его коллега, инспектор ДПС Василий Бальжиев. Найдя иномарку в лесу, они с помощью проволоки вытянули её из грязевого плена. Выяснилось, что в лесную чащу водителя завёл навигатор, проложивший неверный маршрут, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следуя за полицейскими, граждане на машине выехали из леса, а затем продолжили путь. Они поблагодарили за оказанную помощь полицейских.



