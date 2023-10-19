В столице Бурятии появился трамвай с трамваями

Вагон украсили иллюстрациями в честь круглой даты



В 2023 году улан-удэнский трамвай празднует юбилей – ему исполняется 65 лет. В честь этой даты один из вагонов, курсирующих по столице Бурятии, украсили яркими иллюстрациями, рассказали в городской администрации.



На него нанесли изображение самого первого городского трамвая и современного «Львёнка». Автор рисунков – известная в Улан-Удэ художница Динара Сариева.



В четверг, 19-го октября, необычный вагон с бортовым номером 31 курсирует по маршруту № 8.

