Виновниками стали соседи, живущие сверху
Жительница Прибайкальского района Бурятии взыскала с соседей, живущих сверху, компенсацию за затопление квартиры. В пользу женщины взыскано 277 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УФССП России по Бурятии.
Квартиру затопило из-за прорыва радиатора отопления по вине соседей, проживающих этажом выше. В результате оказались повреждены полы, стены, потолки и мебель. Само жильё стало непригодным для проживания, и семье пришлось арендовать другую квартиру на время ремонта.
Пострадавшая обратилась в суд, который принял сторону потерпевшей и присудил возместить нанесённый вред, а также компенсировать расходы за аренду жилья. Задолженность была погашена в результате действий судебных приставов.
Жительница Бурятии отсудила более 270 тысяч за затопление квартиры
Общество, Фото:
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