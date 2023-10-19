Жительница Бурятии отсудила более 270 тысяч за затопление квартиры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Виновниками стали соседи, живущие сверху



Жительница Прибайкальского района Бурятии взыскала с соседей, живущих сверху, компенсацию за затопление квартиры. В пользу женщины взыскано 277 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УФССП России по Бурятии.



Квартиру затопило из-за прорыва радиатора отопления по вине соседей, проживающих этажом выше. В результате оказались повреждены полы, стены, потолки и мебель. Само жильё стало непригодным для проживания, и семье пришлось арендовать другую квартиру на время ремонта.



Пострадавшая обратилась в суд, который принял сторону потерпевшей и присудил возместить нанесённый вред, а также компенсировать расходы за аренду жилья. Задолженность была погашена в результате действий судебных приставов.



