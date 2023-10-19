19 октября

18 октября

Популярное

Жительница Бурятии отсудила более 270 тысяч за затопление квартиры

Жительница Бурятии отсудила более 270 тысяч за затопление квартиры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Виновниками стали соседи, живущие сверху

Жительница Прибайкальского района Бурятии взыскала с соседей, живущих сверху, компенсацию за затопление квартиры. В пользу женщины взыскано 277 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

Квартиру затопило из-за прорыва радиатора отопления по вине соседей, проживающих этажом выше. В результате оказались повреждены полы, стены, потолки и мебель. Само жильё стало непригодным для проживания, и семье пришлось арендовать другую квартиру на время ремонта.

Пострадавшая обратилась в суд, который принял сторону потерпевшей и присудил возместить нанесённый вред, а также компенсировать расходы за аренду жилья. Задолженность была погашена в результате действий судебных приставов.

судебные приставы компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии появился трамвай с трамваями
Общество, 19.10.2023
Вагон украсили иллюстрациями в честь круглой даты
В Бурятии мальчика-инвалида оставили без важного корсета
В Бурятии мальчика-инвалида оставили без важного корсета
Общество, 19.10.2023
Из-за этого ребёнку очень тяжело сидеть и ходить
Из Бурятии в Китай едва не отправили древесину с волосогрызками
Из Бурятии в Китай едва не отправили древесину с волосогрызками
Общество, 19.10.2023
Заражённый пиломатериал не дали вывезти за границу специалисты
В Улан-Удэ выхаживают кошку с жуткими инфекциями
В Улан-Удэ выхаживают кошку с жуткими инфекциями
Общество, 19.10.2023
Умирающее животное обнаружили в подъезде дома
Улан-удэнцам напомнили о штрафах за самовольную подрезку деревьев
Улан-удэнцам напомнили о штрафах за самовольную подрезку деревьев
Общество, 19.10.2023
Такие работы необходимо согласовать с комитетом городского хозяйства
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество, 19.10.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра
«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт
«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт
Общество, 19.10.2023
Известный общественник заявил, что из-за их автомобилей в центре города негде припарковаться

Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Общество, 19.10.2023
Недовольным пассажирам посоветовали пожаловаться на перевозчика в антимонопольную службу
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Общество, 19.10.2023
Люди заявили, что водителям из-за неё приходится постоянно нарушать ПДД
В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
Общество, 19.10.2023
Он может стать настоящей биоугрозой для местных жителей
В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
Общество, 19.10.2023
При малейшем его порыве исчезает электроэнергия сразу на трёх улицах
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, 19.10.2023
Игроков наградили грамотами 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^