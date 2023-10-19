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В Бурятии к 75-летию со дня рождения Намжила Нимбуева открыли оригинальный арт-объект

В Бурятии к 75-летию со дня рождения Намжила Нимбуева открыли оригинальный арт-объект
Общество,  Фото:t.me/eravna_online

Он установлен в поэтическом саду

18 октября на границе Еравнинского района Бурятии состоялось открытие арт-объекта «Косуля под яблоней», посвящённого творчеству поэта Намжила Нимбуева. Его автором является скульптор Баир Сундупов, сообщает администрация района.

- Здесь наши гости начинают знакомится с красотой Еравнинской земли. Узнают больше о творчестве и культуре еравнинцев, - отметила Туяна Жалсобон, заместитель главы района.

По данным «Байкал-Daily», ажурная косуля стоит рядом с яблонькой, на листьях которой лазером написаны стихи поэта. Арт-объект установили в поэтическом саду камней. Еравнинский район – малая родина Нимбуева.

«Байкал-Daily» сообщал, что в сентябре 2023 года в Улан-Удэ прошёл конкурс «Намжил Нимбуев. Молодость степей» на лучшее прочтение стихотворений бурятского поэта и переводчика. 

Справка:

Намжил Нимбуев (11 июня 1948 г. - 5 октября 1971 г.) - бурятский советский поэт, переводчик.

Родился в Улан-Удэ в семье бурятского поэта Шираба Нимбуева. Учился в Улан-Удэ школе № 3, которую окончил в 1966 году.

Сочинять стихи начал с детских лет. 

После 7-го класса за хорошую учёбу и участие в различных литературных олимпиадах был награждён путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». За стихи «Руки прочь от Африки» он был награждён «Большой золотой медалью Артека» за победу в конкурсе авторских стихов.

После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в литературный институт имени Горького в Москве.

Большинство его произведений написаны во время учебы в институте - это стихотворения (11 тысяч строк по словам самого Намжила), несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются», пьеса «Анонимный сын» в соавторстве с отцом Ширабом Нимбуевым, сделаны переводы стихотворений Дондока Улзытуева, с монгольского - стихи 17 поэтов-лириков МНР

Окончил три курса института. В октябре 1971 года его не стало.

Посмертно вышел сборник стихов «Стреноженные молнии» (1972 г.) подготовленный им самим в Бурятском книжном издательстве, затем в 1974 и в 1979 в издательстве «Современник» в Москве. К 50-летию поэта в 1998 году был издан сборник, который был дополнен переводами его стихов на бурятский и воспоминаниями его современников.

Нимбуев поэзия

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