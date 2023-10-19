Улан-удэнцам напомнили о штрафах за самовольную подрезку деревьев

Такие работы необходимо согласовать с комитетом городского хозяйства
В Улан-Удэ подрезку деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций можно производить только после уведомления комитета городского хозяйства. Соответствующие требования утвердили ещё в декабре 2021 года.
- Уведомление должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ собственниками или арендаторами земельных участков: управляющими компаниями, ТСЖ, юридическими и физическими лицами, предпринимателями, - пояснила начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды комитета городского хозяйства Улан-Удэ Ольга Очирова.
В уведомлении должны быть указаны: древесная порода (род, вид), жизненная форма (дерево, кустарник), высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в процентах, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.
За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность: для граждан в размере от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.
Сама подрезка должна производиться в строгом соответствии с требованиями приказа Госстроя РФ «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ».
- Обрезка деревьев может быть разной направленности, в зависимости от целей. Например, санитарная, формовочная, омолаживающая. И в зависимости от состояния конкретного объекта мы осуществляем тот или иной вид обрезки. Так, к примеру, омолаживающая обрезка предполагает глубокую обрезку ветвей до их базальной части, стимулирующую образование молодых побегов, создающих новую крону. Её следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность, становятся опасными. Если у дерева наблюдаются засохшие, поражённые вредителями либо больные ветви, то проводим санитарную обрезку. При необходимости формирования кроны, например, как у деревьев с кроной в форме шара на спуске по ул. Ленина, мы осуществляем формовочную обрезку. Каждый объект, каждое дерево индивидуально, - заявила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
Что касается вырубки зелёных насаждений, то для этого необходимо получить порубочный билет в комитете городского хозяйства.
В случае несоблюдения стандартов подрезки горожан просят обращаться в управление административного контроля комитета городского хозяйства по тел.: 37-72-52 или в отдел природопользования и охраны окружающей среды комитета по тел.: 23-39-15.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на улице Столбовая в Улан-Удэ местный житель без разрешения спилил во дворе большой клён.
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Общество, Фото:
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