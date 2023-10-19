Из Бурятии в Китай едва не отправили древесину с волосогрызками

Заражённый пиломатериал не дали вывезти за границу специалисты



В октябре сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии осмотрели несколько партий пиломатериалов шести ИП и ООО, часть которых осуществляет деятельность в Улан-Удэ. В образцах древесины, предназначенной для экспорта в Китай – это 514 кубометров хвойных деревьев – обнаружили карантинные вредные организмы. Речь о живых личинках соснового чёрного усача (Monochamus galloprovincialis (Ovil).



Оборот такой продукции, её хранение, перевозка и реализация недопустимы – это нарушение пункта 2 статьи 15 федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений», пояснили в ведомстве. Предприятия предупредили о недопустимости нарушений. Заражённый лесоматериал не допустили к вывозу за границу. С начала года только в Бурятии выдали 76 таких предостережений.