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Школьники района Бурятии приняли участие в профпробах

Школьники района Бурятии приняли участие в профпробах
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В Селенгинске собрались более 200 учеников

В Кабанском районе Бурятии прошло масштабное мероприятие: под руководством специалистов центра опережающей профессиональной подготовки республики и приглашённых наставников школьники попробовали себя в разных профессиональных сферах. Мероприятие проводилось на базе политехнического техникума пгт. Селенгинск по 16 профессиям.

На профессиональных пробах присутствовали не только школьники Селенгинска. В этот день в техникум съехались 235 учеников из Каменского лицея, Шигаевской средней школы, Байкало-Кударинской средней школы, Кабанской средней школы, Каменской средней школы №2, Селенгинской средней школы №2, Селенгинской гимназии.

- Мне понравилось, хотя и было сложно. Я участвовала в создании проекта в первый раз и не знала, как делать. Но в итоге получилось и всем понравился наш результат. Наш проект назывался «Чистая Бурятия». Его цель – получение экологически чистых поселений, мы решали задачи установления партнёрских отношений с перерабатывающими предприятиями; разработка и установка сортировочных мусорных баков, а также пропаганда раздельного сбора мусора, - рассказала Дарья, участница профпроб «Проектный менеджер».

Педагоги заранее предложили ученикам 6-11 классов заранее определиться, какая сфера интересует в большей степени. В итоге ребята смогли попробовать себя в профессиях: «Event-менеджер», «Психолог-консультант», «Тайм-менеджмент», «Юрист», «Карьерный консультант», «Проектный менеджер», «Государственный муниципальный служащий», «Веб-разработчик», «Системный администратор», «Оператор БПЛА», «Электромонтёр», «Сварщик», «Спасатель МЧС», «Лаборант химического анализа», «Разработчик мобильных приложений» и «Программист».

- Десант специалистов ЦОПП РБ под руководством Марины Горюновой смогли заинтересовать каждого школьника. Во время профпроб школьники погрузились в различные рабочие среды, а позже поделились своими эмоциями, - сообщили в пресс-службе министерства образования РБ. - ЦОПП РБ создан в 2020 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Также представители Улан-Удэнского авиационного техникума рассказали о проекте «Профессионалитет».
Бурятия образование национальные проекты школа

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