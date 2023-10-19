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В Улан-Удэ выхаживают кошку с жуткими инфекциями

В Улан-Удэ выхаживают кошку с жуткими инфекциями
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Умирающее животное обнаружили в подъезде дома

Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали о кошке по кличке Кайли, которая недавно оказалась на грани жизни и смерти. На истощённое животное, у которого изо рта и носа тёк гной, наткнулась в подъезде жительница дома.

Улан-удэнка обратилась к волонтёрам, и те отвезли четвероногое в клинику. Счёт шёл буквально на минуты, поскольку маленькие котята очень тяжело переносят любую инфекцию.

У Кайли к тому момент уже появились признаки обезвоживания. Из-за язв во рту она не могла есть. Сейчас состояние кошки стабилизировалось – ей стало легче. Но животное придётся лечить сразу от двух болезней.

- Надеемся, что кризис миновал и она поборется с жуткой инфекцией. И даже не одной – у Кайли калицивироз и ринотрахерит, – поделились в фонде. – Такой страшный букет достался малышке, которая и без того была обделена заботой и любовью, живя на улице и добывая себе крохи еды

На официальной странице организации во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck объявили сбор средств на лечение кошки. Помочь посильной суммой могут все желающие.
кошки животные болезнь волонтеры

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