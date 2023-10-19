«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт









Зимой 2020-го в центре вплотную взялись за стоянки.На участке на улице Коммунистическая (от Сухэ-Батора в направлении Ербанова с правой стороны) автомобилистам разрешили оставлять машины на проезжей части. А вот с левой – на проезде возле зданий правительства Бурятия и администрации Улан-Удэ – на парковку наложили табу.

Известный общественник, первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Максим Киреенко поднял вопрос о парковочных местах в центре бурятской столицы. Он сообщил в своём telegram-канале, что на той же площади Советов негде оставить свой автомобиль. Накануне машины, по словам Киреенко, стояли везде.- На пешеходных переходах, у поворотов, на обочине, на встречке, на местах для инвалидов, – перечисляет он. – Повсюду, кроме специально предназначенной для этого парковки со знаком и разметкой.Дело в том, что чиновники никак не могут определиться, есть там стоянка для автомобилей или нет и периодически закрывают въезд на неё бетонными полусферами, пояснил общественник.- В целом понятно, что большая часть припаркованных машин – личный транспорт работников ближайших государственных организаций, которые приезжают на работу на своих автомобилях утром, когда ещё есть места, и уезжают вечером. А то, что днём посетители не могут припарковаться, мало кого волнует, – заявил он. – Когда обычные граждане начинают возмущаться, что в городе не хватает парковок, им говорят, что надо ездить на автобусах и трамваях – заботиться об экологии и не загружать дороги. Как в пословице – сытый голодного не разумеет.Киреенко добавил, что он не сторонник разного рода запретов и ограничений. «Но вам не кажется, что пора пересаживать чиновников в общественный транспорт?», – поинтересовался общественник у подписчиков.В мэрии тогда пояснили, что изменения призваны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Нарушителей пообещали карать рублём. Это коснулось и чиновников.- Начнем изменения с себя. Предупреждаем, что за нарушение правил парковки могут быть штрафы Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения, – предупредили тогда в городской администрации.