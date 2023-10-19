19 октября

18 октября

Популярное

Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку

Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Люди заявили, что водителям из-за неё приходится постоянно нарушать ПДД

Жители иволгинского улуса Хойтобэе пожаловались на опасную остановку при повороте на улицу Стартовая, по направлению в город. Люди поинтересовались, почему там нет остановочного кармана.

- Автобусы подбирают пассажиров прямо на дороге, тем самым задерживая поток машин. Многие выезжают на встречную полосу и создают аварийные ситуации, – поделились сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».

Ситуацию разъяснили в администрации Советского района Улан-Удэ. Там сообщили, что в 2018 году на этой самой улице ремонтировали дорогу. Остановочные карманы есть с обеих сторон, а вот остановочные павильоны отсутствуют. «Установить их не представляется возможным из-за стеснённых условий», – отметили в райадминистрации.
остановка общественного транспорта безопасность транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт
«Сытый голодного не разумеет»: Чиновников в Улан-Удэ предложили пересадить на общественный транспорт
Общество, 19.10.2023
Известный общественник заявил, что из-за их автомобилей в центре города негде припарковаться

Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Жителей района Бурятии возмутил резко подорожавший проезд до Улан-Удэ
Общество, 19.10.2023
Недовольным пассажирам посоветовали пожаловаться на перевозчика в антимонопольную службу
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Общество, 19.10.2023
Люди заявили, что водителям из-за неё приходится постоянно нарушать ПДД
В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник
Общество, 19.10.2023
Он может стать настоящей биоугрозой для местных жителей
В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
Общество, 19.10.2023
При малейшем его порыве исчезает электроэнергия сразу на трёх улицах
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, 19.10.2023
Игроков наградили грамотами 
В Бурятии сельчане остались без отоларинголога
В Бурятии сельчане остались без отоларинголога
Общество, 19.10.2023
Специалистов, желающих работать в Баргузине, не нашлось

В Бурятии без существенных осадков
В Бурятии без существенных осадков
Общество, 19.10.2023
Воздух прогреется до +14 градусов 
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, 18.10.2023
Лауреатов наградят дипломами и денежными премиями
Для инвалидов по зрению Бурятии стали доступными музейные объекты
Для инвалидов по зрению Бурятии стали доступными музейные объекты
Общество, 18.10.2023
В республике реализуют проект «Инклюзивная Бурятия»
В Забайкалье рассказали о подготовке к празднованию Нового года
В Забайкалье рассказали о подготовке к празднованию Нового года
Общество, 18.10.2023
В крае хотят провести первый семейный фестиваль игр и игрушек
Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 18.10.2023
Спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^