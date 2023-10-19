Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку

Люди заявили, что водителям из-за неё приходится постоянно нарушать ПДД



Жители иволгинского улуса Хойтобэе пожаловались на опасную остановку при повороте на улицу Стартовая, по направлению в город. Люди поинтересовались, почему там нет остановочного кармана.



- Автобусы подбирают пассажиров прямо на дороге, тем самым задерживая поток машин. Многие выезжают на встречную полосу и создают аварийные ситуации, – поделились сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».



Ситуацию разъяснили в администрации Советского района Улан-Удэ. Там сообщили, что в 2018 году на этой самой улице ремонтировали дорогу. Остановочные карманы есть с обеих сторон, а вот остановочные павильоны отсутствуют. «Установить их не представляется возможным из-за стеснённых условий», – отметили в райадминистрации.

