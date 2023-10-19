Люди заявили, что водителям из-за неё приходится постоянно нарушать ПДД
Жители иволгинского улуса Хойтобэе пожаловались на опасную остановку при повороте на улицу Стартовая, по направлению в город. Люди поинтересовались, почему там нет остановочного кармана.
- Автобусы подбирают пассажиров прямо на дороге, тем самым задерживая поток машин. Многие выезжают на встречную полосу и создают аварийные ситуации, – поделились сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».
Ситуацию разъяснили в администрации Советского района Улан-Удэ. Там сообщили, что в 2018 году на этой самой улице ремонтировали дорогу. Остановочные карманы есть с обеих сторон, а вот остановочные павильоны отсутствуют. «Установить их не представляется возможным из-за стеснённых условий», – отметили в райадминистрации.
Сельчане в Бурятии пожаловались на опасную остановку
Общество, Фото:
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