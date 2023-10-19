В Бурятии без существенных осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +14 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра,19 октября по республике переменная облачность. Днём республика будет под влиянием антициклона и существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +3,+8, местами +9,+14.



В Улан-Удэ дожди и мокрый снег обойдут стороной. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +6,+8.





