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В Бурятии без существенных осадков

В Бурятии без существенных осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +14 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра,19 октября по республике переменная облачность. Днём республика будет под влиянием антициклона и существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +3,+8, местами +9,+14.

В Улан-Удэ дожди и мокрый снег обойдут стороной. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +6,+8.


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