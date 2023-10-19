Воздух прогреется до +14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра,19 октября по республике переменная облачность. Днём республика будет под влиянием антициклона и существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +3,+8, местами +9,+14.
В Улан-Удэ дожди и мокрый снег обойдут стороной. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +6,+8.
В Бурятии без существенных осадков
Общество, Фото:
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Общество, 19.10.2023
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