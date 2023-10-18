Любители экстрима в Улан-Удэ попрощались с велосипедным сезоном









По словам экстремалов, прошедший сезон был отличным. По разнообразным маршрутам они проехали более 300 километров.

По словам экстремалов, прошедший сезон был отличным. По разнообразным маршрутам они проехали более 300 километров.





В Улан-Удэ любители экстрима закрыли велосезон, устроив «Осенний велопикник». Маршрут длиною 10 км стартовал с «Зелёного пути» на Верхней Берёзовке и финишировал на Роднике молодости. Мероприятие совместили с празднованием Дня отца.- 15 октября, в День отца решили с командой устроить «Велопикник» и окончательно закрыть велосезон. По отличной солнечной погоде. Проезжаем большой дружной компанией промаркированный маршрут, сидим у костра, пьём чай и прощаемся с велосипедом до следующего года, – поделились представители федерации «Байкальский экстрим».