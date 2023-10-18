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Любители экстрима в Улан-Удэ попрощались с велосипедным сезоном

Любители экстрима в Улан-Удэ попрощались с велосипедным сезоном
Общество,  Фото:"Байкальский эстрим"
Они официально закрыли велосезон

В Улан-Удэ любители экстрима закрыли велосезон, устроив «Осенний велопикник». Маршрут длиною 10 км стартовал с «Зелёного пути» на Верхней Берёзовке и финишировал на Роднике молодости. Мероприятие совместили с празднованием Дня отца.

- 15 октября, в День отца решили с командой устроить «Велопикник» и окончательно закрыть велосезон. По отличной солнечной погоде. Проезжаем большой дружной компанией промаркированный маршрут, сидим у костра, пьём чай и прощаемся с велосипедом до следующего года, – поделились представители федерации «Байкальский экстрим».



По словам экстремалов, прошедший сезон был отличным. По разнообразным маршрутам они проехали более 300 километров. 

спорт велосипеды

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