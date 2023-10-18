Жительница Красноярского края путешествовала по Бурятии с котом



Вместе с Мироном она побывала в дацане, на водопадах, на горячих источниках. Кот был любимцем у туристов и мгновенно привлекал к себе внимание окружающих. От соблазна приласкать котика не устоял даже буддийский монах, а отзывчивый кот взобрался к нему на руки.



Когда у Мирона закончился корм, кормить его пришлось мясом. На натуральном питании кот набрал вес. «Деревенский кот стал!!! Он поправился, у него закончился сухой корм, четвёртый день ест мясо. Питается натуральной бурятской кухней!» - пошутила хозяйка.



Свой день рождения Людмила встретила в Бурятии. В этот день она отправилась на экотропу «Саянай зурхэн», которая проходит вокруг дацана Бурхан Баабай. После добралась до границы с Монголией в посёлок Монды. Виды природы туристку поразили.



- 22 сентября. Меня с днём рождения, подарок мне - автопутешествие! Сама придумала, сама и счастлива, - призналась Людмила.



Провожала Бурятия путешественницу прохладной погодой. Шёл дождь, переходящий в мокрый снег. «Путь домой, оказался сложнее из-за непогоды», - написала Людмила на странице в соцсети.



Она поделилась, что ей было совершенно не страшно одной путешествовать по Бурятии. Ведь повсюду встречались радушные, люди, которые с удовольствием помогали. А в Аршане местные уже узнавали машину, в которой путешествовал кот.



- Я довольна своим автопутешествием по Бурятии. Мне ни разу не было страшно за эти две недели, кругом отзывчивые, добрые люди, много с кем познакомилась за время путешествия. Все охотно рассказывали свои истории, соглашались фотографироваться, сниматься на видео, обменивались номерами телефонов. Конечно, Мирон Михалыч производил на всех впечатление! Бурятия, мне подарила вагон не забываемых эмоций! Зарядила, оздоровила, подарила прекрасную погоду. Бурятия - ты супер!!! – подытожила путешественница.





Вместе с Мироном она побывала в дацане, на водопадах, на горячих источниках. Кот был любимцем у туристов и мгновенно привлекал к себе внимание окружающих. От соблазна приласкать котика не устоял даже буддийский монах, а отзывчивый кот взобрался к нему на руки.Когда у Мирона закончился корм, кормить его пришлось мясом. На натуральном питании кот набрал вес. «Деревенский кот стал!!! Он поправился, у него закончился сухой корм, четвёртый день ест мясо. Питается натуральной бурятской кухней!» - пошутила хозяйка.Свой день рождения Людмила встретила в Бурятии. В этот день она отправилась на экотропу «Саянай зурхэн», которая проходит вокруг дацана Бурхан Баабай. После добралась до границы с Монголией в посёлок Монды. Виды природы туристку поразили.- 22 сентября. Меня с днём рождения, подарок мне - автопутешествие! Сама придумала, сама и счастлива, - призналась Людмила.Провожала Бурятия путешественницу прохладной погодой. Шёл дождь, переходящий в мокрый снег. «Путь домой, оказался сложнее из-за непогоды», - написала Людмила на странице в соцсети.Она поделилась, что ей было совершенно не страшно одной путешествовать по Бурятии. Ведь повсюду встречались радушные, люди, которые с удовольствием помогали. А в Аршане местные уже узнавали машину, в которой путешествовал кот.- Я довольна своим автопутешествием по Бурятии. Мне ни разу не было страшно за эти две недели, кругом отзывчивые, добрые люди, много с кем познакомилась за время путешествия. Все охотно рассказывали свои истории, соглашались фотографироваться, сниматься на видео, обменивались номерами телефонов. Конечно, Мирон Михалыч производил на всех впечатление! Бурятия, мне подарила вагон не забываемых эмоций! Зарядила, оздоровила, подарила прекрасную погоду. Бурятия - ты супер!!! – подытожила путешественница.

Жительница красноярского города Железногорск, фотограф Людмила Винникова в сентябре на автомобиле отправилась в Бурятию вместе со своим котом Мироном Михалычем. Они побывали в Тункинской долине, а о своих приключениях путешественница рассказывала в соцсетях.Путь пролегал через Иркутскую область. В первый день Людмила и Мирон преодолели 1060 км, остановившись на ночлег в Усолье-Сибирском. Далее была Слюдянка. Здесь они весь день пробыли на озере Байкал. После Людмила рассказала, что «уснула богатырским сном». С 15 сентября началось путешествие по Бурятии.- Бурятия, я влюблена в тебя!!! Бурятия- величественная, добрая, но со своим характером. Я не забуду ту массу впечатлений и эмоций, испытанных в этих краях. Какие здесь природные ресурсы, полезные ископаемые, традиции. Сегодня мы отдыхаем! Мне не хочется уезжать из Жемчуга. Мы гуляли по берегу реки Иркут. Ходила на горячие источники. На местном рынке познакомились с местными «звёздами», с какой любовью они рассказывают о своём крае, делятся новостями, празднуют свой день рождения все по-простому, душевно, по-человечески, - поделилась Людмила уже через неделю путешествия.