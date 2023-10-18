Жителям республики объяснили, куда обращаться при его отсутствии
Недавно в одном из местных telegram-каналов появилась информация, что Госстройжилнадзор Бурятии запустил горячую линию по вопросам отопления. Тем, у кого его нет, посоветовали обращаться на указанный номер телефона. Однако в самом ведомстве заявили, что это ложная информация.
Там уточнили, что вопросами, связанными с качеством коммунальных услуг, в Улан-Удэ занимается муниципальная жилинспекция, а в районах – Госстройжилнадзор. Чтобы специалисты провели проверку, потребуется письменное заявление.
- Приёмная жалобы от жителей не принимает, горячую линию никто не открывал, не согласовывал и информацию об этом не распространял, – подчеркнули в Госстройжилнадзоре.
В Бурятии опровергли информацию о «горячей» линии по отоплению
Общество, Фото:
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