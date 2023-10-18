В столице Бурятии десятки домов на весь день останутся без холодной воды





В четверг, 19 октября, в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат холодную воду. Её весь день – с 9:00 до 21:00 – не будет на улице Чертенкова, 71 (корпус 3), в столовой трамвайного парка (Чертенкова, 71а) и супермаркете (Чертенкова, 104).Кроме того, ХВС исчезнет в 42 частных домах на улице Заовражная, одном – № 43б – на улице Социальная и шести (№ 12, 18, 29, 33, 35 и 37) – на Самбуева.Причина тому – работы по врезке в существующий водопровод. Местным жителям пообещали организовать подвоз воды. Узнать время прибытия машины и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по номерам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33