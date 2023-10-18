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В Бурятии назвали победителей чемпионата республики по мотокроссу

В Бурятии назвали победителей чемпионата республики по мотокроссу
Общество,  Фото:федерация мотоспорта РБ
Итоги подвели по результатам 4 этапов

В Бурятии подошёл к концу летний сезон мотокросса этого года. 14 октября на трассе в посёлке Восточный города Улан-Удэ прошёл заключительный этап открытого чемпионата республики по мотокроссу «Кубок ДОСААФ».

Как сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ, по результатам четырёх этапов открытого чемпионата республики по мотокроссу победителями личного зачёта становятся:

Класс «85 куб. см»
Победитель – Кирилл Агафонов, г. Улан-Удэ (180 баллов);
Серебряный призёр – Влад Евсеев, г. Чита (50 баллов);
Бронзовый призёр – Вячеслав Миранков, г. Черемхово, Иркутская область (50 баллов).

Класс «Пит байк»
Победитель – Евгений Гуляев, пгт. Селенгинск, Республика Бурятия (132 балла);
Серебряный призёр – Егор Каменев, пгт. Селенгинск, Республика Бурятия (114 баллов);
Бронзовый призёр – Александр Степанов, пгт. Селенгинск, Республика Бурятия (105 баллов).

Класс «Юниоры»
Победитель – Кирилл Ч., г. Улан-Удэ (156 баллов);
Серебряный призёр – Руслана Х., г. Кяхта, Республика Бурятия (144 балла);
Бронзовый призёр – Матвей Л., г. Чита (90 баллов).

Класс «Ветераны»
Победитель – Сергей Надин, г. Чита (200 баллов);
Серебряный призёр – Александр Протасов, г. Кяхта, Республика Бурятия (140 баллов);
Бронзовый призёр – Сергей Громов, г. Улан-Удэ (129 баллов).

Класс «Эндуро»
Победитель – Станислав Бушанов, г. Улан-Удэ (168 баллов);
Серебряный призёр – Роман Ившин, г. Улан-Удэ (160 баллов);
Бронзовый призёр – Павел Ступаков, г. Улан-Удэ (142 балла).

Класс «Открытый»
Победитель – Никита Лукомский, г. Кяхта, Республика Бурятия (178 баллов);
Серебряный призёр – Александр Харчук, г. Кяхта, Республика Бурятия (128 баллов);
Бронзовый призёр - Александр Туркин (126 баллов).

Класс «Мотоциклы с коляской»
Победители – Александр Ахметшин, Андрей Цыденов, г. Улан-Удэ (136 баллов);
Серебряные призёры – Егор Лобанов, Константин Лобанов, г. Улан-Удэ, (134 баллов);
Бронзовые призёры – Алексей Невзгодов, с. Турунтаево, Олег Невзгодов, г. Улан-Удэ, (124 балла).

Бурятия спорт мотоспорт мотокросс чемпионат Бурятии

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