На гастрофестиваль соберутся шеф-повара из Москвы, Хабаровска, Уфы
С 18 по 25 октября пройдёт международный гастрофестиваль «Гастрокэмп Бурятия» (0+) с участием именитых шеф-поваров и экспертов.
Гости посетят несколько районов Бурятии, где познакомятся с традиционной кухней, её особенностями, вдохновятся местными продуктами. На основе этого команда создаст полноценное меню из блюд, напитков, сетов и соусов, которые смогут появиться в ресторанах и кафе республики. Заявляется, что новое меню со временем вполне может стать визитной карточкой Бурятии.
Специальным гостем «Гастрокэмпа-2023» станет шеф-повар из Монголии Эрдэнээ Сумьяадорж. Он бережно хранит традиции монгольской кухни и делится ее вкусом и красотой с миром. Не раз он представлял национальные блюда на различных конкурсах.
- Надеемся, в новое «Бурятское меню» попадёт та самая «изюминка», которую мы так ценим в монгольской кухне, - прокомментировали в туристском информационном центре Бурятии.
Кроме шеф-повара из Монголии, в гастрофестивале принимают участие три приглашённых шефа из Москвы, Хабаровска и Уфы: Антон Сальников, Александр Чернышов и Максим Лазарев, а также бармен Евгений Шкарин, кондитер Марина Девятко, и команда шеф-поваров из Бурятии.
Создатель и руководитель «Гастрокэмпа» - известный российский эксперт в сфере гастрономического туризма Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра.
Специальным гостем «Гастрокэмпа» в Бурятии станет шеф-повар из Монголии
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