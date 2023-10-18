В Забайкалье осуждённые собрали большой урожай в колонии

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Это огурцы, кабачки, морковь, капуста



В исправительной колонии № 10 в Краснокаменске Забайкальского края осуждённые выполнили госконтракт по сбору овощей, сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.



Весной этого года на сельскохозяйственных угодьях исправительной колонии посадили овощи. Всё лето трудоустроенные на этом производственном участке осуждённые поливали их.



В итоге удалось собрать более 1,5 тонн огурцов, около 700 килограммов кабачков, около 4,4 тонн моркови и более восьми тонн капусты.



Некоторые осуждённые трудились здесь впервые, а часть уже имеют достаточный опыт работы в овощеводстве.



– Развитие собственного производства позволяет разнообразить рацион питания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также создавать дополнительные рабочие места для их трудоустройства, – отметил заместитель начальника ИК-10 Иван Сухобоков. – Перспективой привлечения осуждённых к труду являются и их занятость, получение достойной заработной платы и профессионального образования.

