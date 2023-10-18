Это огурцы, кабачки, морковь, капуста
В исправительной колонии № 10 в Краснокаменске Забайкальского края осуждённые выполнили госконтракт по сбору овощей, сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.
Весной этого года на сельскохозяйственных угодьях исправительной колонии посадили овощи. Всё лето трудоустроенные на этом производственном участке осуждённые поливали их.
В итоге удалось собрать более 1,5 тонн огурцов, около 700 килограммов кабачков, около 4,4 тонн моркови и более восьми тонн капусты.
Некоторые осуждённые трудились здесь впервые, а часть уже имеют достаточный опыт работы в овощеводстве.
– Развитие собственного производства позволяет разнообразить рацион питания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также создавать дополнительные рабочие места для их трудоустройства, – отметил заместитель начальника ИК-10 Иван Сухобоков. – Перспективой привлечения осуждённых к труду являются и их занятость, получение достойной заработной платы и профессионального образования.
В Забайкалье осуждённые собрали большой урожай в колонии
Общество, Фото:
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