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В Забайкалье осуждённые собрали большой урожай в колонии

В Забайкалье осуждённые собрали большой урожай в колонии
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Это огурцы, кабачки, морковь, капуста

В исправительной колонии № 10 в Краснокаменске Забайкальского края осуждённые выполнили госконтракт по сбору овощей, сообщили в пресс-службе краевого УФСИН.

Весной этого года на сельскохозяйственных угодьях исправительной колонии посадили овощи. Всё лето трудоустроенные на этом производственном участке осуждённые поливали их.

В итоге удалось собрать более 1,5 тонн огурцов, около 700 килограммов кабачков, около 4,4 тонн моркови и более восьми тонн капусты.

Некоторые осуждённые трудились здесь впервые, а часть уже имеют достаточный опыт работы в овощеводстве.

– Развитие собственного производства позволяет разнообразить рацион питания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также создавать дополнительные рабочие места для их трудоустройства, – отметил заместитель начальника ИК-10 Иван Сухобоков. – Перспективой привлечения осуждённых к труду являются и их занятость, получение достойной заработной платы и профессионального образования. 
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