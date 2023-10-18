Каратистки Бурятии стали призёрами первенства России

У спортсменок – две серебряные награды



С 13 по 15 октября в Самаре состоялось первенство России по киокусинкай («Кëкусин-кан каратэ-до»). В соревнованиях приняло участие 543 участника из 27 регионов страны.



Две серебряные награды первенства завоевали воспитанницы спортклуба «Чёрный пояс» из Бурятии. Александра Д. стала второй в категории «12-13 лет» до 55 кг, а Анастасия Р. Выграла «серебро» в категории «14-15 лет» до 40 кг. Девушки занимаются под руководством Леонида Кондратьева. Также Александра Д. стала победителем в номинации «Самый короткий бой», бой продлился 12 секунд.



- Девушки, став серебряными призёрами первенства России, получили путёвку на первенство мира, которое пройдёт в ноябре в Казахстане, и в составе сборной страны будут защищать честь России, - сообщил руководитель спортивного клуба Алексей Фёдоров.

