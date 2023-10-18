Спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды
С 14 по 15 октября в Абакане прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. Четыре спортсменки республиканской спортивной школы олимпийского резерва Бурятии приняли участие в соревнованиях. В весовой категории до 50 кг Аяна Ухеева завоевала серебряную медаль (тренер Е. Павлов).
С 13 по 15 октября в Красноярске проходили всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Валерия Дзодзикова среди юношей до 16 лет. В составе сборной Бурятии Еравнинский район представили два спортсмена из села Ульдурга. Очир Ц. занял третье место, уступив в полуфинальной схватке призёру первенства России и выиграв в борьбе за третье место у представителя Иркутской области.
Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У спортсменок – две серебряные награды
Проделанные работы планируют принять 31 октября
Покупают муляжи гранат и автоматов
Малыш получил имя Михаил
Первое командное место заняли спортсмены Джиды
Они вынуждены выезжать на встречную полосу
Жюри отметило высокий уровень сочинений
«Бурятия, я влюблена в тебя!» - призналась Людмила Винникова
В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция
В Бурятии в 2024 году запланировано благоустройство 14 дворов
Спортсменки республики завоевали две награды
Также выберут призёров конкурса и победителей в 7 номинациях
Чтобы обновить переправу, придётся объявить повторные торги
За звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов
Он садился за руль, несмотря на медицинские противопоказания