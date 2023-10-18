Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: РСШОР РБ

Спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды



С 14 по 15 октября в Абакане прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. Четыре спортсменки республиканской спортивной школы олимпийского резерва Бурятии приняли участие в соревнованиях. В весовой категории до 50 кг Аяна Ухеева завоевала серебряную медаль (тренер Е. Павлов).



С 13 по 15 октября в Красноярске проходили всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Валерия Дзодзикова среди юношей до 16 лет. В составе сборной Бурятии Еравнинский район представили два спортсмена из села Ульдурга. Очир Ц. занял третье место, уступив в полуфинальной схватке призёру первенства России и выиграв в борьбе за третье место у представителя Иркутской области.

