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Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:РСШОР РБ
Спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды

С 14 по 15 октября в Абакане прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. Четыре спортсменки республиканской спортивной школы олимпийского резерва Бурятии приняли участие в соревнованиях. В весовой категории до 50 кг Аяна Ухеева завоевала серебряную медаль (тренер Е. Павлов).

С 13 по 15 октября в Красноярске проходили всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Валерия Дзодзикова среди юношей до 16 лет. В составе сборной Бурятии Еравнинский район представили два спортсмена из села Ульдурга. Очир Ц. занял третье место, уступив в полуфинальной схватке призёру первенства России и выиграв в борьбе за третье место у представителя Иркутской области.
Бурятия спорт всероссийские соревнования вольная борьба женская борьба

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