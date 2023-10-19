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В Бурятии сельчане остались без отоларинголога

В Бурятии сельчане остались без отоларинголога
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалистов, желающих работать в Баргузине, не нашлось

Жители прибрежного Баргузинского района остались без отоларинголога. Такого специалиста в местной ЦРБ нет. Сельчане поинтересовались, будет ли он вообще – ездить на приём к врачу в Улан-Удэ у большинства просто нет возможности.

Главный врач центральной районной больницы Баир Очиров пояснил: оториноларинголог – узкий специалист, а такие везде востребованы.

- Именно поэтому они не едут в сельскую местность. Кандидатур сейчас нет. Имеется вакансия. В прошлом году на целевую учёбу приняли выпускницу, но она, к сожалению, не стала учиться, – цитирует главврача «Баргузин-инфо.24/7».

Ранее жители Гусиноозёрска пожаловались в группе «Селенга-инфо.24/7», что не могут попасть к детскому стоматологу – в местной стоматологической поликлинике такого врача теперь нет. Люди и до этого ждали пять месяцев, а потом дантист уволился и на его место никак не могут найти нового.

То, что в районах республики остро не хватает узких специалистах, подтвердил и глава РБ Алексей Цыденов.

- Пока потребность в них остаётся высокой – в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек требуется ещё 14 врачей. Наиболее востребованы в районах Бурятии акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги, оказывающие первичную и экстренную медицинскую помощь, – подчеркнул руководитель региона.

В начале месяца в республике продлили срок действия господдержки в виде подъёмных выплат для медиков, работающих в деревнях. Меру, которая действовала до конца 2023 года, сделали бессрочной.

- Инициатива о поддержке медицинских работников на селе себя оправдала – в 2021 и 2022 годах в Гусиноозёрске, Закаменске, Кяхте и Бабушкине трудоустроили 23 врача, и все они уже получили по миллиону рублей, – писал Цыденов две недели назад в своём канале в Telegram.

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