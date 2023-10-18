В Бурятии определят «Ученика года - 2023»

Также выберут призёров конкурса и победителей в 7 номинациях
С 19 по 20 октября в Улан-Удэ в XVIII раз пройдёт республиканский этап всероссийского конкурса учащихся общеобразовательных организаций «Ученик года Бурятии – 2023». Конкурс направлен на поддержку обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования на территории республики, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.
По информации пресс-службы министерства образования РБ, за звание «Ученик года 2023» будут бороться 27 обучающихся. Участвуют по одному победителю от муниципальных образований Бурятии, подведомственных учреждений министерства. Также впервые в конкурсе будет участвовать представитель частного образовательного учреждения.
В первый день конкурса участники будут проходить конкурсные задания: «Викторина» и «Творческая самопрезентация». Викторина «Мой дивный край – Бурятия родная!» будет включать в себя проверку знаний о регионе в области экономики, политики, культуры, традиций и т.п. Творческая самопрезентация представляет собой выступление, демонстрирующее успехи и достижения конкурсанта.
Во второй день участники будут проходить конкурсное задание «Проектный офис», где участники продемонстрируют навыки проектирования социального проекта.
По результатам конкурсных заданий и испытаний заочного этапа (электронное портфолио, конкурс видеороликов, посвящённый Году педагога и наставника «У всех на виду твоё имя -учитель») будут определены школьники, набравшие наибольшее количество баллов: гран-при, три призёра, а также победители в семи номинациях:
- «Общественник года»,
- «Спортсмен года»,
- «Председатель совета обучающихся года»,
- «Доброволец года»,
- «Патриот года»,
- «Творческая личность года»,
- «Интеллект года».
Определять лучших будут представители министерства образования и науки РБ, региональных общественных и образовательных организаций – всего 11 членов жюри.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии определят «Ученика года - 2023»
Общество, Фото:
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