«Надоело вылазить»: В Улан-Удэ автомобилистам приходится нарушать ПДД из-за ям на дорогах

Они вынуждены выезжать на встречную полосу



Жители бурятской столицы призвали власти разобраться с дорогой на пересечении улиц Жердева и Калашникова в Октябрьском районе. По их словам, после сильных летних дождей там смыло асфальт. В итоге на перекрёстке образовались ямы.



Теперь автомобилистам приходится либо ехать прямо по ним, убивая подвеску своих машин, либо объезжать неровности, выбираясь на «встречку» и нарушая тем самым ПДД.



- Надоело вылазить на встречную полосу, чтоб объехать ямы, – посетовали водители в официальной группе городской администрации во «ВКонтакте». – Три недели назад лечили же асфальт в 47 квартале. Трудно было что ли и в 44-ом закатать дыры? Нам, автолюбителям, остаётся нарушать, создавая аварийную ситуацию или уничтожая свою подвеску.



В мэрии заявили, что этот участок находится на гарантийном ремонте подрядчика. Последний недочёты устранять не спешит.



- С ним ведётся претензионная работа в рамках федерального законодательства. После взыскания штрафных санкций будет назначен новый подрядчик, – отметили в администрации.