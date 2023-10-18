Они вынуждены выезжать на встречную полосу
Жители бурятской столицы призвали власти разобраться с дорогой на пересечении улиц Жердева и Калашникова в Октябрьском районе. По их словам, после сильных летних дождей там смыло асфальт. В итоге на перекрёстке образовались ямы.
Теперь автомобилистам приходится либо ехать прямо по ним, убивая подвеску своих машин, либо объезжать неровности, выбираясь на «встречку» и нарушая тем самым ПДД.
- Надоело вылазить на встречную полосу, чтоб объехать ямы, – посетовали водители в официальной группе городской администрации во «ВКонтакте». – Три недели назад лечили же асфальт в 47 квартале. Трудно было что ли и в 44-ом закатать дыры? Нам, автолюбителям, остаётся нарушать, создавая аварийную ситуацию или уничтожая свою подвеску.
В мэрии заявили, что этот участок находится на гарантийном ремонте подрядчика. Последний недочёты устранять не спешит.
- С ним ведётся претензионная работа в рамках федерального законодательства. После взыскания штрафных санкций будет назначен новый подрядчик, – отметили в администрации.
«Надоело вылазить»: В Улан-Удэ автомобилистам приходится нарушать ПДД из-за ям на дорогах
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