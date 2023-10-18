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Современные жилые комплексы с развитой социальной инфраструктурой возведут в столице Бурятии

Современные жилые комплексы с развитой социальной инфраструктурой возведут в столице Бурятии
Общество, 
Это станет возможным благодаря комплексному развитию территорий

Речь идёт о продолжении реализации нового проекта. В Улан-Удэ к 2040 году ещё на семи территориях возведут современные жилые комплексы, которые будут обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Напомним, в этом году в столице республики стартовал один из этапов масштабного обновления. Он предполагает собой застройку центральной части города.

Весной этого года власти Бурятии приступили к реализации проекта по развитию центральной части города. Однако это только начало. В дальнейшем с помощью механизма КРТ (комплексного развития территорий) в столице республики застроят ещё семь площадок, которые давно требуют возведения на их месте нового комфортного жилья. Помимо центра города, запланировано обновить инфраструктуру в районе Батарейки, авиационного завода, микрорайона Сосновый и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко.

На сегодняшний день все эти площадки занимают в основном аварийные, или просто устаревшие, деревянные здания. Взамен заброшенных сооружений возведут жилые дома, обеспеченные всеми необходимыми социальными объектами.

- Сейчас важно успешно реализовать КРТ центральной части города. То есть расселить жителей и построить на этой территории новые жилые комплексы. От такого как пойдет эта работа, будет зависеть, когда мы приступим к следующим этапам. Благодаря проекту город обретёт современные многоквартирные дома, новые школы, сады, такие крупные объекты как: студенческий кампус, театр «Байкал», национальный музей, набережные и другие общественные пространства. Отмечу, что новый проект даёт гражданам право голосовать на собраниях собственников за участие в программе КРТ. Таким образом, именно от решения жителей зависит как будет развиваться Улан-Удэ, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.


Проект КРТ стартовал в этом году. Как уже говорилось ранее, первым делом застроить планируют З5 гектаров в центре города. Это площадка oт yлицы Cмoлинa дo улицы Набережная. До конца года будет определен застройщик, который приступит к расселению старых домов и строительству новых. По словам специалистов Управления комплексного развития территорий, пример реализации КРТ в нашем регионе можно считать уникальным.

- Во многих регионах применяется как правило, более локальный метод: расселяют 2-3 дома, на их месте строят новый дом. Также в некоторых регионах распространено КРТ незастроенных территорий, или промзон. То есть, новые микрорайоны строят на свободной площадке, без предварительного расселения и сноса старых домов. Поэтому по площади и количеству объектов пример нашей республики, действительно масштабный и уникальный, - добавил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Отметим, что все этапы реализации проекта: расселение и дальнейшее строительство, пройдут согласование с жителями города.
строительство минстрой РБ

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