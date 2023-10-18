«Баранов нужно очень много»: Жителям Бурятии рассказали об опасности финансовых пирамид

В соцсетях появился новый, уже четвёртый по счёту эпизод нового сезона антикриминального мини-сериала «Как не стать жертвой? Советы Будамшуу» (возрастное ограничение – 12+). Первое видео создатели посвятили популярным мошенническим схемам, второе – лжесиловикам, разводящим людей на деньги, а в третьем рассказали, как жители Бурятии, сами того не осознавая, провоцируют воров на кражи.
Очередной ролик – о финансовых пирамидах. Схему герой свежей серии объясняет так: приводишь одного барана и через некоторое время получаешь двух, но можно получить и шесть, если приведёшь не одного, а двух баранов. И тут же поправляет сам себя: «Ой, то есть близких друзей».
Как не стать жертвой воришек, вновь объяснил герой бурятского фольклора Будамшуу, которого сыграл известный юморист, актёр и режиссёр Жаргал Бадмацыренов. Он переносится из времён, когда люди жили в юртах и зарабатывали на баранах, в наши дни, рассказывая о современных финпирамидах и так называемом сетевом бизнесе. А потом по традиции напоминает, что мошенники постоянно развиваются.
Видео с ликбезами, в которых осовремененный персонаж старинных сказок не без юмора раскрывает избитые и порой даже древние способы обмана и схемы различных преступлений, снимают представители АНО «Событие». В прошлом году в Сети уже появилось несколько эпизодов, посвящённых некоторым видам телефонного и интернет-мошенничества, виртуальному шантажу, кражам из авто и на отдыхе, угону машин, финансовым пирамидам и хищению мобильников. Проект общественники реализовывают при содействии МВД по Бурятии.
- В новой серии антикриминального сериала мы говорим про финансовые пирамиды. Подлость и коварство такой схемы в том, что втянуть вас в неё иногда могут близкие люди, старые забытые друзья и даже родственники. Схема одна и та же: вступайте, несите деньги, ведите друзей и ждите деньги. Меняется лишь обёртка. Баранов нужно очень много! – написал в соцсетях руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов.