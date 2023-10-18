«Баранов нужно очень много»: Жителям Бурятии рассказали об опасности финансовых пирамид







Видео с ликбезами, в которых осовремененный персонаж старинных сказок не без юмора раскрывает избитые и порой даже древние способы обмана и схемы различных преступлений, снимают представители АНО «Событие». В прошлом году в Сети уже появилось несколько эпизодов, посвящённых некоторым видам телефонного и интернет-мошенничества, виртуальному шантажу, кражам из авто и на отдыхе, угону машин, финансовым пирамидам и хищению мобильников. Проект общественники реализовывают при содействии МВД по Бурятии.



- В новой серии антикриминального сериала мы говорим про финансовые пирамиды. Подлость и коварство такой схемы в том, что втянуть вас в неё иногда могут близкие люди, старые забытые друзья и даже родственники. Схема одна и та же: вступайте, несите деньги, ведите друзей и ждите деньги. Меняется лишь обёртка. Баранов нужно очень много! – написал в соцсетях руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов.

