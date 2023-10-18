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На дороге в Бурятии не хватало четырёх дорожных знаков

На дороге в Бурятии не хватало четырёх дорожных знаков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура понудила установить их через суд

На дороге регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии отсутствуют четыре необходимых дорожных знака. Также на двух пешеходных переходах нет стационарного наружного освещения. Нарушения выявили прокурорская проверка.

К управлению региональных автомобильных дорог республики предъявлен иск о понуждении устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.
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