Волонтёры заявили, что его хозяева после этого «чуть не померли от ужаса»
В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» поделились историей кота по кличке Счастливчик. Недавно он выпал с балкона четвёртого этажа – животное само попросилось туда ночью, а хозяева, как выяснилось, забыли закрыть окно.
После падения с высоты пушистик попал к волонтёрам, а те отвезли нового подопечного в ветеринарную клинику. Хозяйка узнала об этом и, как сообщили в организации, предложила оплатить лечение, слёзно умоляя вернуть ей четвероногого любимца.
Улан-удэнка каждый день звонила и справлялась о самочувствии своего питомца.
- Сейчас здоровью кота уже ничего не угрожает, так что мы спокойно передаём его обратно хозяевам, которые сами чуть от ужаса не померли и сделали все выводы, – написали на официальной странице фонда во «ВКонтакте».
Счастливчику два года. Дома его ждёт друг – ещё один котик, который сильно тоскует по нему. Кстати, кличку животному дала одна из волонтёров. «Ему очень повезло во всём», – добавили в организации.
В Улан-Удэ спасли кота, выпавшего с четвёртого этажа
Общество, Фото:
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