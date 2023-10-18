В Улан-Удэ спасли кота, выпавшего с четвёртого этажа

Волонтёры заявили, что его хозяева после этого «чуть не померли от ужаса»



В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» поделились историей кота по кличке Счастливчик. Недавно он выпал с балкона четвёртого этажа – животное само попросилось туда ночью, а хозяева, как выяснилось, забыли закрыть окно.



После падения с высоты пушистик попал к волонтёрам, а те отвезли нового подопечного в ветеринарную клинику. Хозяйка узнала об этом и, как сообщили в организации, предложила оплатить лечение, слёзно умоляя вернуть ей четвероногого любимца.



Улан-удэнка каждый день звонила и справлялась о самочувствии своего питомца.



- Сейчас здоровью кота уже ничего не угрожает, так что мы спокойно передаём его обратно хозяевам, которые сами чуть от ужаса не померли и сделали все выводы, – написали на официальной странице фонда во «ВКонтакте».



Счастливчику два года. Дома его ждёт друг – ещё один котик, который сильно тоскует по нему. Кстати, кличку животному дала одна из волонтёров. «Ему очень повезло во всём», – добавили в организации.

