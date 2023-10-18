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Бурятия и Забкрай вошли в топ-20 по расходам на закупку «оружия» для школ

Бурятия и Забкрай вошли в топ-20 по расходам на закупку «оружия» для школ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Покупают муляжи гранат и автоматов

Бурятия уже потратила в 2023 году 1,5 млн рублей на закупку оборудования для преподавания начальной военной подготовки. Республика занимает 20 место по таким расходам в России. Забайкальский край занял 17 место, истратив на такие закупки за девять месяцев 1,6 млн рублей.

В первой тройке топ-20: Кемеровская область (12,9 млн рублей), Москва (10,3 млн) и Санкт-Петербург (8,9 млн). Такие данные приводит сайт Octagon.media на основе информации сервиса «Контур.Закупки».

Учебные заведения указывают в тендерах стандартный набор: макеты автомата Калашникова АК-74, пистолета Макарова, магазины, учебно-тренировочные гранаты РГД-5 и Ф-1, компас, секундомер, дозиметр, защитный костюм, санитарную сумку и аптечку. В ряде регионов в список добавляют кровоостанавливающие жгуты, противогазы, электронные термометры, мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, сапёрные лопаты, пневматические винтовки и так далее. Главным образом макеты оружия приобретают областные центры и крупные города.

Вообще, за девять месяцев текущего года российские учреждения образования закупили в два раза больше макетов оружия и гранат, чем за тот же период 2022 года. На приобретение муляжей оружия школы потратили 78,3 млн рублей, следует из материалов сайта «Госзакупки». 

В сентябре курс начальной военной подготовки вернулся в российские образовательные учреждения после более чем 30-летнего перерыва. В 1990 году его исключили из учебной программы. По идее Минпросвещения, новый предмет в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности поможет старшеклассникам изучить азы воинского дела и воинской службы.

Макеты оружия уже давно поставляют в общеобразовательные и спортивные школы, гимназии, лицеи, колледжи и училища олимпийского резерва, но в январе – сентябре количество тендеров стало рекордным – 214. Для сравнения: за девять месяцев 2022 года их было ровно в два раза меньше – 107.

«Байкал-Daily» сообщал, что в январе 2023 года 59% улан-удэнцев высказались за возврат начальной военной подготовки в школы.

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