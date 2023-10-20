В Кяхте проведут общегородской субботник

Он пройдёт в эту субботу



21 октября в Кяхте состоится общегородской субботник.



- Вывоз мусора после субботника будет осуществляться ООО «Форпост» и МБУ «Городское хозяйство» по предварительным заявкам по телефону: 91-0-25 с 8:30 до 17:00, - сообщает администрация Кяхты.



Администрация просит жителей райцентра принять активное участие в общегородском субботнике.



Возрастное ограничение: 0+.

