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В Кяхте проведут общегородской субботник

В Кяхте проведут общегородской субботник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в эту субботу

21 октября в Кяхте состоится общегородской субботник.

- Вывоз мусора после субботника будет осуществляться ООО «Форпост» и МБУ «Городское хозяйство» по предварительным заявкам по телефону: 91-0-25 с 8:30 до 17:00, - сообщает администрация Кяхты.

Администрация просит жителей райцентра принять активное участие в общегородском субботнике.

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Бурятия. Кяхта субботник

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