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На севере Бурятии завершают капремонт больницы

На севере Бурятии завершают капремонт больницы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северо-Байкальского района
Проделанные работы планируют принять 31 октября

В Бурятии продолжается капитальный ремонт центральной районной больницы Северо-Байкальского района. Уже сделан ремонт на пищеблоке ЦРБ, где положена новая плитка на стенах и полах, заменены трубы водоснабжения, покрашены потолки. В терапевтическом отделении покрашены палаты, заменены трубы канализации, положен новый линолеум, положены плитка в процедурном кабинете и в туалетах.

- В июле текущего года были проведены демонтажные работы, была полностью отремонтирована кровля, установлены вентшахты и пандусы на сумму 6 359 795,51 рублей. Во всех корпусах установлены пластиковые окна, - отметили в центральной районной больницы Северо-Байкальского района.

Также на сегодняшний день уже сделан ремонт в помещении КДЛ и скорой медицинской помощи: покрашены кабинеты, заменены трубы канализации, положен линолеум, положена плитка в бактерицидном кабинете.

- Сейчас идёт ремонт помещений ЦСО и физиокабинета, в коридорах общего пользования ведутся покрасочные работы. Планируемые сроки приёмки данных работ: 31.10.2023 г., - сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.

Северо-Байкальский район капитальный ремонт больница Бурятия

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