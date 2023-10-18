Проделанные работы планируют принять 31 октября
В Бурятии продолжается капитальный ремонт центральной районной больницы Северо-Байкальского района. Уже сделан ремонт на пищеблоке ЦРБ, где положена новая плитка на стенах и полах, заменены трубы водоснабжения, покрашены потолки. В терапевтическом отделении покрашены палаты, заменены трубы канализации, положен новый линолеум, положены плитка в процедурном кабинете и в туалетах.
- В июле текущего года были проведены демонтажные работы, была полностью отремонтирована кровля, установлены вентшахты и пандусы на сумму 6 359 795,51 рублей. Во всех корпусах установлены пластиковые окна, - отметили в центральной районной больницы Северо-Байкальского района.
Также на сегодняшний день уже сделан ремонт в помещении КДЛ и скорой медицинской помощи: покрашены кабинеты, заменены трубы канализации, положен линолеум, положена плитка в бактерицидном кабинете.
- Сейчас идёт ремонт помещений ЦСО и физиокабинета, в коридорах общего пользования ведутся покрасочные работы. Планируемые сроки приёмки данных работ: 31.10.2023 г., - сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
На севере Бурятии завершают капремонт больницы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проделанные работы планируют принять 31 октября
Покупают муляжи гранат и автоматов
Малыш получил имя Михаил
Первое командное место заняли спортсмены Джиды
Они вынуждены выезжать на встречную полосу
Жюри отметило высокий уровень сочинений
«Бурятия, я влюблена в тебя!» - призналась Людмила Винникова
В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция
В Бурятии в 2024 году запланировано благоустройство 14 дворов
Спортсменки республики завоевали две награды
Также выберут призёров конкурса и победителей в 7 номинациях
Чтобы обновить переправу, придётся объявить повторные торги
За звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов
Он садился за руль, несмотря на медицинские противопоказания
Запущена единая платформа управления городским дорожным движением