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В Бурятии выявили лучших районных шахматистов

В Бурятии выявили лучших районных шахматистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Первое командное место заняли спортсмены Джиды

С 14 по 15 октября в селе Иволгинск в Бурятии прошёл XXII-й турнир по шахматам памяти Бадмацыбыка Цыденова, первого директора Иволгинской школы и чемпиона республики. Состязания проводились в рамках лично-командного первенства сельских шахматистов Бурятии.

Первое место заняла команда Джиды, второе – у Оронгоя, третье – у Гусиноозёрска. Среди мужчин одержал победу А. Бадмаев (Джида), за ним расположился А. Бабаринов (Иволгинск), «бронза» - у ветерана из Оронгоя Ч. Бальжиева. Среди женщин первое место заняла С. Тучинова (Джида), второе – Д. Гомбожапова (Хоринск), третье – А. Шмельцер (Гусиноозёрск).

Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, в турнире приняли участие более 223 шахматиста разных возрастов: от детей до убелённых сединой ветеранов, вспоминающих первые соревнования.
Бурятия спорт шахматы

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