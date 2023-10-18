В Бурятии выявили лучших районных шахматистов

Первое командное место заняли спортсмены Джиды
С 14 по 15 октября в селе Иволгинск в Бурятии прошёл XXII-й турнир по шахматам памяти Бадмацыбыка Цыденова, первого директора Иволгинской школы и чемпиона республики. Состязания проводились в рамках лично-командного первенства сельских шахматистов Бурятии.
Первое место заняла команда Джиды, второе – у Оронгоя, третье – у Гусиноозёрска. Среди мужчин одержал победу А. Бадмаев (Джида), за ним расположился А. Бабаринов (Иволгинск), «бронза» - у ветерана из Оронгоя Ч. Бальжиева. Среди женщин первое место заняла С. Тучинова (Джида), второе – Д. Гомбожапова (Хоринск), третье – А. Шмельцер (Гусиноозёрск).
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, в турнире приняли участие более 223 шахматиста разных возрастов: от детей до убелённых сединой ветеранов, вспоминающих первые соревнования.
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