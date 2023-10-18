18 октября

17 октября

Популярное

В Бурятии определяют объекты этнокультурного достояния

В Бурятии определяют объекты этнокультурного достояния
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция

В Мухоршибирском, Кижингинском и Хоринском районах Бурятии работают участники всероссийской выездной фольклорной этнографической экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

Экспедиция инициирована государственным Российским домом народного творчества имени В.Д. Поленова и проходит под кураторством республиканского центра народного творчества. В работе экспедиции участвуют кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального образования и просвещения Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Ольга Новикова и кандидат искусствоведения, научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири института филологии СО РАН Екатерина Тирон.

- Программа экспедиции богата и разнообразна: посещение Зандинского дугана в Мухоршибирском районе, знакомство с артистами ансамблей «Буян Сумбэр» и «Худан», приготовление традиционной, в том числе, ритуальной пищи. Эксперты также зафиксируют традиции бурят, среди которых чтение мантр, восхваление лошади и встреча белых лебедей, восхваление родной земли и свадебный обряд, запишут обрядовые песни, - сообщает пресс-служба РЦНТ.

Результаты работы экспедиции в ближайшее время будут рассмотрены экспертным советом по включению выявленных объектов в региональные и федеральные реестры объектов нематериального культурного наследия.

Экспедиция завершит свою исследовательскую работу в Улан-Удэ, где также запланирована программа.

Бурятия этнокультура экспедиция нематериальное культурное наследие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Красноярского края путешествовала по Бурятии с котом
Жительница Красноярского края путешествовала по Бурятии с котом
Общество, 18.10.2023
«Бурятия, я влюблена в тебя!» - призналась Людмила Винникова
В Бурятии определяют объекты этнокультурного достояния
В Бурятии определяют объекты этнокультурного достояния
Общество, 18.10.2023
В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция
В ДФО по программе «1000 дворов» благоустроят ещё 120 территорий
В ДФО по программе «1000 дворов» благоустроят ещё 120 территорий
Общество, 18.10.2023
В Бурятии в 2024 году запланировано благоустройство 14 дворов
Пауэрлифтеры Бурятии стали призёрами кубка России
Пауэрлифтеры Бурятии стали призёрами кубка России
Общество, 18.10.2023
Спортсменки республики завоевали две награды
В Бурятии определят «Ученика года - 2023»
В Бурятии определят «Ученика года - 2023»
Общество, 18.10.2023
Также выберут призёров конкурса и победителей в 7 номинациях
В райцентре в Бурятии не могут отремонтировать многострадальный мост
В райцентре в Бурятии не могут отремонтировать многострадальный мост
Общество, 18.10.2023
Чтобы обновить переправу, придётся объявить повторные торги
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса
Общество, 18.10.2023
За звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов
В Бурятии наркомана лишили водительских прав через суд
В Бурятии наркомана лишили водительских прав через суд
Общество, 18.10.2023
Он садился за руль, несмотря на медицинские противопоказания
В Улан-Удэ завершается 3-й этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В Улан-Удэ завершается 3-й этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
Общество, 18.10.2023
Запущена единая платформа управления городским дорожным движением
В Бурятии сельчанин заплатит 20 тысяч за кражу
В Бурятии сельчанин заплатит 20 тысяч за кражу
Общество, 18.10.2023
Он стащил вещи знакомой женщины
В Бурятии опровергли информацию о «горячей» линии по отоплению
В Бурятии опровергли информацию о «горячей» линии по отоплению
Общество, 18.10.2023
Жителям республики объяснили, куда обращаться при его отсутствии
В Бурятии определили «юного Будамшуу»
Общество, 18.10.2023
Главный приз достался уроженцу Забайкальского края
Специалистов киноиндустрии Бурятии приглашают на чемпионат «АртМастерс Регионы»
Специалистов киноиндустрии Бурятии приглашают на чемпионат «АртМастерс Регионы»
Общество, 18.10.2023
В чемпионате могут принять участие молодые специалисты киноиндустрии в возрасте от 18 до 35 лет
Дизайн новой банкноты в 1000 рублей доработают
Дизайн новой банкноты в 1000 рублей доработают
Общество, 18.10.2023
Принято решение остановить выпуск банкноты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^