В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция
В Мухоршибирском, Кижингинском и Хоринском районах Бурятии работают участники всероссийской выездной фольклорной этнографической экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.
Экспедиция инициирована государственным Российским домом народного творчества имени В.Д. Поленова и проходит под кураторством республиканского центра народного творчества. В работе экспедиции участвуют кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкального образования и просвещения Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Ольга Новикова и кандидат искусствоведения, научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири института филологии СО РАН Екатерина Тирон.
- Программа экспедиции богата и разнообразна: посещение Зандинского дугана в Мухоршибирском районе, знакомство с артистами ансамблей «Буян Сумбэр» и «Худан», приготовление традиционной, в том числе, ритуальной пищи. Эксперты также зафиксируют традиции бурят, среди которых чтение мантр, восхваление лошади и встреча белых лебедей, восхваление родной земли и свадебный обряд, запишут обрядовые песни, - сообщает пресс-служба РЦНТ.
Результаты работы экспедиции в ближайшее время будут рассмотрены экспертным советом по включению выявленных объектов в региональные и федеральные реестры объектов нематериального культурного наследия.
Экспедиция завершит свою исследовательскую работу в Улан-Удэ, где также запланирована программа.
В Бурятии определяют объекты этнокультурного достояния
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