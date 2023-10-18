Спортсменки республики завоевали две награды
Представительницам Бурятии мастеру спорта России Алине Тюкавкиной и кандидату в мастера спорта России Елене Былковой удалось подняться на пьедестал кубка России по пауэрлифтингу.
С результатом в 132,5 кг в «жиме экипировочном» Алина показала второй результат в весовой категории до 69 кг.
В «троеборье классическом» с результатом 432,5 кг – 150 кг в «приседе», 90 кг в «жиме лёжа» и 192,5 кг в «становой тяге» отличилась Елена. Она стала бронзовым призёром в весовой категории до 69 кг.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок страны проходил в Туле с 9 по 18 октября и собрал более 400 спортсменов из 64 регионов страны.
Пауэрлифтеры Бурятии стали призёрами кубка России
Общество, Фото:
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