Пауэрлифтеры Бурятии стали призёрами кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменки республики завоевали две награды



Представительницам Бурятии мастеру спорта России Алине Тюкавкиной и кандидату в мастера спорта России Елене Былковой удалось подняться на пьедестал кубка России по пауэрлифтингу.



С результатом в 132,5 кг в «жиме экипировочном» Алина показала второй результат в весовой категории до 69 кг.



В «троеборье классическом» с результатом 432,5 кг – 150 кг в «приседе», 90 кг в «жиме лёжа» и 192,5 кг в «становой тяге» отличилась Елена. Она стала бронзовым призёром в весовой категории до 69 кг.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, кубок страны проходил в Туле с 9 по 18 октября и собрал более 400 спортсменов из 64 регионов страны.

