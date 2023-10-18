В Улан-Удэ сотрудник детсада устроил свалку возле ЛЭП

Сотрудник одного из улан-удэнских детских садов устроил около линий электропередачи свалку. Он выносил спиленные ветки деревьев с территории ДОУ и складывал около ЛЭП.

Нарушение обнаружили жители бурятской столицы, которые запечатлели всё на камеру и обратились в управление административного контроля комитета городского хозяйства.- Руководству образовательного учреждения выдали требование о явке для дачи пояснений, – подчеркнула начальник управления Светлана Григорьева.Директор садика рассказал, что весь мусор уже убрали, а работнику сделали замечание. В КГХ напомнили: согласно республиканскому закону об административных правонарушениях, штраф за подобные нарушения колеблется от 2 до 5 тысяч рублей для физических, от 5 до 10 – для должностных и от 50 до 100 тысяч – для юридических лиц.