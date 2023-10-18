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В Бурятии «всем миром» отремонтировали сельский дом культуры

В Бурятии «всем миром» отремонтировали сельский дом культуры
Общество,  Фото:Соелма Дагаева
Дом культуры построили более полувека назад

В селе Нарсатуй Мухоршибирского района Бурятии отремонтировали дом культуры, построенный в 1962 году.

- Здание получило долгожданный капитальный ремонт на сумму 2,5 млн рублей, из которых 1,9 млн были выделены из республиканского бюджета, а 607,8 тысяч рублей — из муниципального. Присоединились и жители села, убирались, помогали чем могли, земляки-выходцы из Нарсатуя из других мест отправляли деньги. Так всем миром обновили свой клуб, - поделилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в своём телеграм-канале.

По её словам, местные жители остались довольны ремонтом: «Теперь радуются безмерно: простые, родные, хорошие».

Финансирование выделили в рамках республиканской программы «Развитие общественной инфраструктуры».
дом культуры

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