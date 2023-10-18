Строительство скандального «уфсиновского гибрида» в Улан-Удэ вынесут на публичные слушания





Разместить колонию хотя на улице Кундо. Местные жители тем временем продолжают протестовать против строительства. Решение начать его на Стеклозаводе приняли летом, однако люди выступили против, устроили народный сход и даже разместили петицию на сайте Change.org. А недавно в соцсетях запустили челлендж против учреждения, которое в народе прозвали «уфсиновским гибридом».



Этой историей ранее



- Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем посёлке вернётся к тем временам, когда были шприцы, закладки, рэкет, крышевание магазинов. Этого мы у себя видеть не хотим, – рассказала одна из жительниц Стеклозавода. – Тоже хотим развиваться и не бояться за своих детей.



Кроме того, ради стройки придётся вырубить лес, который восстановили после пожара семь лет назад. По утверждению «фронтовиков», во ФСИН России заявили, что для колонии изначально предложили именно это место. А власти уверяют: рассматривалось ещё несколько участков, но в федеральной службе исполнения наказаний все варианты якобы отмели.



Ведомство предложенный участок не совсем устроил из-за свалки в лесу и скотомогильников. К тому же прежде придётся изменить градостроительный план. А это возможно лишь после публичных слушаний. Этой историей ранее заинтересовались и в региональном отделении Народного фронта. Общественники отмечают: в микрорайоне, где проживает 6 тысяч человек, и так перебор со «злачными» местами и депрессивными объектами. Это противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу плюс два скотомогильника. Появление огромной колонии на три тысячи человек не прибавляет оптимизма.- Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем посёлке вернётся к тем временам, когда были шприцы, закладки, рэкет, крышевание магазинов. Этого мы у себя видеть не хотим, – рассказала одна из жительниц Стеклозавода. – Тоже хотим развиваться и не бояться за своих детей.Кроме того, ради стройки придётся вырубить лес, который восстановили после пожара семь лет назад. По утверждению «фронтовиков», во ФСИН России заявили, что для колонии изначально предложили именно это место. А власти уверяют: рассматривалось ещё несколько участков, но в федеральной службе исполнения наказаний все варианты якобы отмели.Ведомство предложенный участок не совсем устроил из-за свалки в лесу и скотомогильников. К тому же прежде придётся изменить градостроительный план. А это возможно лишь после публичных слушаний.



Активисты Народного фронта уже обратились в правительство Бурятии, а сами стеклозаводчане – в прокуратуру. Улан-удэнцы хотят, чтобы к ним прислушались и разместили мультиколонию за чертой города. «Считаем, что для безопасности подобные объекты должны строиться вне жилых массивов», – поддержали их общественники.