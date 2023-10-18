18 октября

17 октября

Популярное

Строительство скандального «уфсиновского гибрида» в Улан-Удэ вынесут на публичные слушания

Строительство скандального «уфсиновского гибрида» в Улан-Удэ вынесут на публичные слушания
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его решили обсудить со стеклозаводчанами

В ближайшую пятницу, 20 октября, в столице Бурятии состоятся публичные слушания, посвящённые строительству так называемой мультиколонии в микрорайоне Стеклозавод. Они пройдут в актовом зале на улице Бабушкина, 25, где находится комитет по архитектуре и градостроительству городской администрации.

На слушаниях обсудят изменения в проект планировки территории Стеклозавода «в части изменения назначения земельных участков». Документ опубликовали на официальном сайте мэрии 16-го числа. В нём уточняется, что «изменяемая территория представляет собой фактически сложившуюся застройку многоэтажными и индивидуальными жилыми домами». 

Разместить колонию хотя на улице Кундо. Местные жители тем временем продолжают протестовать против строительства. Решение начать его на Стеклозаводе приняли летом, однако люди выступили против, устроили народный сход и даже разместили петицию на сайте Change.org. А недавно в соцсетях запустили челлендж против учреждения, которое в народе прозвали «уфсиновским гибридом». 

Этой историей ранее заинтересовались и в региональном отделении Народного фронта. Общественники отмечают: в микрорайоне, где проживает 6 тысяч человек, и так перебор со «злачными» местами и депрессивными объектами. Это противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу плюс два скотомогильника. Появление огромной колонии на три тысячи человек не прибавляет оптимизма.

- Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем посёлке вернётся к тем временам, когда были шприцы, закладки, рэкет, крышевание магазинов. Этого мы у себя видеть не хотим, – рассказала одна из жительниц Стеклозавода. – Тоже хотим развиваться и не бояться за своих детей.

Кроме того, ради стройки придётся вырубить лес, который восстановили после пожара семь лет назад. По утверждению «фронтовиков», во ФСИН России заявили, что для колонии изначально предложили именно это место. А власти уверяют: рассматривалось ещё несколько участков, но в федеральной службе исполнения наказаний все варианты якобы отмели.

Ведомство предложенный участок не совсем устроил из-за свалки в лесу и скотомогильников. К тому же прежде придётся изменить градостроительный план. А это возможно лишь после публичных слушаний.

Активисты Народного фронта уже обратились в правительство Бурятии, а сами стеклозаводчане – в прокуратуру. Улан-удэнцы хотят, чтобы к ним прислушались и разместили мультиколонию за чертой города. «Считаем, что для безопасности подобные объекты должны строиться вне жилых массивов», – поддержали их общественники.
колония ФСИН строительство публичные слушания Мэрия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «всем миром» отремонтировали сельский дом культуры
В Бурятии «всем миром» отремонтировали сельский дом культуры
Общество, 18.10.2023
Дом культуры построили более полувека назад
В Улан-Удэ подлатали разваливающуюся амбулаторию на Стеклозаводе
В Улан-Удэ подлатали разваливающуюся амбулаторию на Стеклозаводе
Общество, 18.10.2023
Вместо капитального ремонта там пока что сделали косметический
В Бурятии сельские школьники пожаловались на невкусную столовскую еду
В Бурятии сельские школьники пожаловались на невкусную столовскую еду
Общество, 18.10.2023
А фрукты, которые дают детям, пахнут пенициллином
Селенга в Улан-Удэ идёт на спад
Селенга в Улан-Удэ идёт на спад
Общество, 18.10.2023
За сутки она опустилась ещё на 2 сантиметра
В Улан-Удэ осуждённые к принудительным работам навели порядок у храма
В Улан-Удэ осуждённые к принудительным работам навели порядок у храма
Общество, 18.10.2023
Они убрались на территории храма Пророка Божия Илии
В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч
В Бурятии должники во время рейда выплатили 300 тысяч
Общество, 18.10.2023
Рейд «Должник 03» проходил в Иволгинском районе
Улан-Удэ примет фестиваль «Амар мэндэ»
Улан-Удэ примет фестиваль «Амар мэндэ»
Общество, 18.10.2023
Дети и подростки посоревнуются в сценических искусствах
В первом бурятском фильме-сказки появится уникальная сабля
В первом бурятском фильме-сказки появится уникальная сабля
Общество, 18.10.2023
В «Коралловых бусах» ей отвели символическую роль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^