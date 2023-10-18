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Депутат Госдумы предложил законодательно запретить пропаганду криминальной субкультуры

Депутат Госдумы предложил законодательно запретить пропаганду криминальной субкультуры
Общество,  Фото:pixabay.com

Статья может появиться в КоАП

Предложение о запрете криминальной субкультуры сделал депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он отвечает в нижней палате парламента за Самарскую область. Депутат-москвич принимает активное участие в жизни региона, борется с местным криминалом. Так, после инициированной Хинштейном проверки Генпрокуратуры лишился должности председатель расположенного в Самаре Шестого кассационного суда Александр Ефанов. Он и его семья, по мнению депутата, живёт явно не по средствам. В мае Высшая квалификационная коллегия судей констатировала наличие в действиях Ефанова дисциплинарного проступка и досрочно прекратила его полномочия. «Я никакого закона не нарушил, ни гражданского законодательства, ни уголовного, ни административного», - не согласен с вердиктом бывший председатель суда.

Не обходит депутат вниманием и другие проблемы, выводя их, как председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, на федеральный уровень. Александр Хинштейн констатировал 17 октября в своём телеграм-канале:

«В Самарской регионе даже через 20 лет после разгрома группировок не утихает ажиотаж вокруг участников ОПГ, в особенности, тольяттинских. Кто-то даже проводит экскурсии по бандитским могилам, пропагандируя в сети удаль и отвагу «братков». Мое мнение: возможно, нам следует подумать о совершенствовании законодательства, в частности, о запрещении пропаганды криминальной субкультуры».

Пока таких запретов нет.

«Байкал-Daily» сообщал, что в августе 2020 года Верховный суд (ВС) России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство*» (АУЕ*) экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С того момента любая деятельность, связанная с движением, запрещена на территории страны. Действия тех, кто причисляет себя к движению, теперь подпадают под статью Уголовного кодекса РФ 282.1 «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. 

Однако неформальное движение, если судить по группам в разных соцсетях, отнюдь не единственное в стране, которое пропагандировало и продолжает, несмотря на запрет, пропаганду криминальных порядков. В том числе среди детей и подростков. Группы подобного рода,  иногда закрывают, а пропагандирующие это движение надписи закрашивают ныне по решению суда. Но это касается лишь этой части субкультуры. Законодательный запрет на уровне КоАП или даже Уголовного кодекса, наверное, поможет правоохранителям и Роскомнадзору эффективнее бороться с другими подобными явлениями. По крайней мере, в интернете и на улицах.

Пока в России законом на уровне Кодекса об административных правонарушениях запрещена только пропаганда ЛГБТ (Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

*Экстремистская организация, запрещённая в России

криминал преступность Госдума законы

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