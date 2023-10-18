В Улан-Удэ осуждённые к принудительным работам навели порядок у храма

Они убрались на территории храма Пророка Божия Илии
В Улан-Удэ женщины, осуждённые к принудительным работам, приняли участие в субботнике на территории храма. Они навели порядок на территории храма Пророка Божия Илии в посёлке Восточный.
Как сообщили в УФСИН по Бурятии, женщины в том числе убрали опавшую листву, благоустроили дорожки и газоны.
После проведённых работ осуждённые приняли участие в богослужении в храме.
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